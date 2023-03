Cerca de seis veículos se envolveram em um grave acidente durante o começo da tarde desta sexta-feira (31), na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande. O trecho está totalmente interditado.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, uma carreta não teria conseguido diminuir a velocidade e acabou batendo em um caminhão e alguns carros de passeio. Informações iniciais apontam que por sorte, não existem vítimas fatais.

Após bater, a carreta ficou atravessada na pista. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão no local fazendo os levantamentos a respeito do acidente.

Imagens que circulam nas redes sociais, como no perfil do Instagram Júnior do Passeando (jrdopasseando) mostram os veículos na pista. Assista:

