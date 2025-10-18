JD1TV: Acidente de moto deixa duas pessoas gravemente feridas em Campo Grande

Duas pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado (18) após um acidente envolvendo uma motocicleta Yamaha Lander e um carro, no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Rua dos Beneditinos, na região da Vila Ipiranga, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, as vítimas seguiam de moto, sendo o piloto, que seria motociclista de aplicativo, e uma passageira. Por conta da colisão, o condutor desmaiou e sofreu ferimentos graves no ombro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e recobrou a consciência ainda no local. A passageira teve escoriações e também foi encaminhada para uma unidade de saúde. O estado de saúde atualizado dos dois ainda não foi divulgado.

O motorista do carro detalhou que seguia pela Avenida Manoel da Costa Lima, no sentido bairro Guanandi, e realizava uma conversão à esquerda para acessar a Rua dos Beneditinos quando foi surpreendido pela moto, que atingiu violentamente a lateral do veículo. Ele afirmou ter parado no cruzamento e verificado o tráfego antes de iniciar a manobra.

O motorista do carro permaneceu no local, visivelmente abalado, mas colaborou com a equipe do Batalhão de Trânsito. Ele alegou que a motocicleta trafegava em alta velocidade no momento da colisão.

No entanto, imagens de câmeras de segurança mostram que o condutor do carro não parou ao fazer a conversão para cruzar avenida. Enquanto a manobra era feita, o automóvel foi atingido pela moto.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades. Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também