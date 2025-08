JD1TV: Acidente de moto deixa um morto na MS-164, em Ponta Porã

Uma pessoa morreu durante um grave acidente ocorrido na MS-164, na entrada do assentamento Dorcelina, em Ponta Porã. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (6).

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. Porém, imagens que circulam nas redes sociais mostram uma moto com a frente completamente destruída, enquanto duas pessoas estão deitadas no asfalto.

Em um vídeo, gravado momentos depois do acidente, é possível ver o corpo de um homem coberto por um pano. Os detalhes a respeito do outro envolvido também não foram esclarecidos.

O caso deve ser investigado pelas autoridades locais. Assista:

