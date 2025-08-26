JD1TV: Acidente deixa dois mortos na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo

Um grave acidente, ocorrido na BR-262 entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, deixou ao menos duas pessoas mortas durante o começo da tarde desta terça-feira (26).
Conforme as informações iniciais, o acidente foi uma colisão frontal entre um caminhão baú e uma carreta carregada de calcário.
Por conta do acidente, o trânsito ficou paralisado nas duas vias da pista.
