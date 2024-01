JD1TV: Acidente entre carro de funerária e caminhonete deixa um morto na BR-060

O agente funerário da empresa Pax Pax Brasil, identificado apenas como Reginaldo, morreu após o veículo que ele estava ser atingido por uma caminhonete na noite de sexta-feira (26), na BR-060 em Chapadão do Sul.

Conforme as informações iniciais, a vítima fatal era passageiro de um carro fúnebre da Pax Líder e viajava com a dona de outra empresa funerária. Em determinado momento, na altura do KM 12, o veículo colidiu frontalmente contra duas antas, rodou na pista e bateu de frente com uma caminhonete S-10.

O site O Correio News informou que a caminhonete pertence ao ex-presidente do Sindicato Rural da cidade, Rudimar Borgelt.

A motorista do carro funerário foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada em estado gravíssimo para uma unidade de saúde. Ainda de madrugada, ela seria transferida para Campo Grande por conta de seu estado de saúde.

Já o condutor da caminhonete, o produtor rural Rudimar, teve apenas escoriações foi socorrido por terceiro e está em observação em uma clínica particular

Assista a um vídeo encaminhado a reportagem do JD1:

Deixe seu Comentário

Leia Também