Um acidente entre dois veículos logo pela manhã desta sexta-feira (28), deixa o trânsito lento na região da rotatória da Via Park, no bairro Santa Fé em Campo Grande.

Conforme informações levantadas no local, a motorista de um veículo Audi parou no semáforo da Avenida Nelly Martins com Antônio Maria Coelho, no sentido para a Av. Mato Grosso, com o sinal amarelo, quando o condutor do Ford Ka se aproximou em alta velocidade e sem ter tempo de frear, bateu na traseira.

A motorista do Audi estava sozinha no veículo e não teve ferimentos, já o condutor do Ka foi socorrido e levado para a Santa Casa.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também