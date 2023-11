JD1TV: Acidente entre Jeeps deixa um morto e outro gravemente ferido na BR-163

Uma pessoa morreu e a outra ficou gravemente ferida durante um grave acidente entre dois Jeep Renegade, no km 704 da BR-163 entre Rio Verde de MT (MS) e Coxim, na tarde desta sexta-feira (10).

Conforme as informações iniciais, o Renegade prata, que seguia sentido Rio Verde – Coxim teria invadido a pista contrária por motivos ainda desconhecidos. Por conta disso, acabou colidindo frontalmente contra o outro veículo que seguia na direção contrária.

O condutor da SUV prata morreu ainda no local do acidente. O outro motorista, do Jeep preto, chegou a ficar preso as ferragens, mas foi socorrido pelas equipes da CCRMS Via e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim. Ele teve fratura exposta no fêmur, trauma de tórax e abdômen.

De acordo com o site Coxim Agora, chovia no momento em houve a colisão. Por conta do impacto, um dos carros acabou indo parar no guardrail. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local registrando o acidente.

