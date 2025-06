JD1TV: Acidente entre picape e caminhão deixa um morto entre Campo Grande e Ribas

Grave acidente de trânsito envolvendo uma picape Volkswagen Saveiro e um caminhão baú, deixou pelo menos um morto na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, na manhã desta segunda-feira (9).

Informações apontam que o motorista da picape acabou ficando com o corpo preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A passageira foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros com algumas fraturas e levada até a Capital.

Ainda conforme apuração da reportagem, o acidente foi causado pela invasão da pista contrária, provocada pelo motorista da Saveiro.

O condutor do caminhão não teve tempo hábil de evitar a colisão. Ele não se feriu no acidente.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) organiza o trânsito e isola a área para os trabalhos de praxe da Polícia Civil e da Polícia Científica.

