JD1TV: Adolescente é atropelado por motorista bêbado

Um adolescente de 15 anos foi atropelado enquanto esperava pedestres atravessarem a rua, na orla da Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A vítima estava parada em uma bicicleta elétrica quando foi atingida por um caminhão. O motorista do veículo, de 61 anos, foi preso em flagrante e solto após pagar fiança.

Uma câmera de segurança registrou o acidente na tarde do último sábado (16). Quatro pedestres, uma delas com um cachorro, aguardam para atravessar na faixa. O adolescente aparece de bicicleta e capacete, e estaciona o veículo para as pessoas passarem.

Quando começam a atravessar, os pedestres notam um caminhão vindo em alta velocidade e voltam para a calçada correndo. O jovem nem consegue olhar para trás antes de ser atingido em cheio pelo veículo. Ele ainda é arrastado por alguns metros até o motorista do caminhão frear.

O adolescente foi socorrido no Pronto-Socorro Central da cidade. Ele sofreu apenas ferimentos leves pelo corpo e se recupera em casa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão estava embriagado e, após realizar o teste do bafômetro, foi preso em flagrante. Segundo o portal A Tribuna, ele pagou fiança arbitrada pelo juiz e foi solto nessa terça-feira (19).

Confira o vídeo do acidente:

