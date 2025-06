JD1TV: Adolescente é esfaqueada por colega durante briga na saída da escola em Campo Grande

Uma adolescente, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueada durante uma briga ocorrida na noite de quarta-feira (25), por uma colega da Escola Estadual Ulisses Serra, localizada na região do Indubrasil, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, as alunas estavam saindo da aula quando a agressora partiu para cima da vítima. Durante o entreveiro, a menor foi atingida por golpes na região da cabeça.

A adolescente foi socorrida, sendo encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde precisou passar por cirurgia de emergência.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo o acompanhamento da ocorrência no local. Assista ao vídeo: