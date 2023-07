JD1TV: Adolescente foge da polícia ao empinar moto e provoca acidente no Danúbio Azul

Um adolescente sofreu um acidente de trânsito, no final da manhã desta segunda-feira (24), ao fugir de uma abordagem policial enquanto empinava uma motocicleta. A colisão com um Volkswagen Polo, de cor branca, aconteceu no cruzamento da avenida Carlinda Pereira Contar com a rua São Luís de Cáceres, no Danubio Azul, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares colhidas no local pelo JD1 Notícias, o adolescente estava em sua motocicleta na rua São Luís fazendo manobras perigosas, quando avistou a viatura policial e ao ser emanada a ordem de parada para abordagem, fugiu do local.

Quando ele cruzava a avenida Carlinda Pereira, acabou sendo colhido pelo veículo Polo, conduzido por um senhor de idade. Com o impacto, o carro foi parar na árvore e a moto ficou na pista.

O adolescente ainda tentou fugir correndo, mas caiu em uma calçada e foi abordado pela equipe da Força Tática da Polícia Militar.

Por conta dos ferimentos, o suspeito precisou de atendimento médico do Corpo de Bombeiros.

Conforme apurado pela reportagem, o pai do adolescente acompanha a ocorrência e esbravejou contra o próprio filho, justificando que ele deveria ter parado e entregado a moto para os militares.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também