JD1TV: Adolescente leva faca para escola e tenta atingir colega em Campo Grande

Uma adolescente, que não teve o nome divulgado, precisou ser contida após levar uma faca para matar uma colega na Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, localizada na região do Residencial Recanto dos Rouxinois, Campo Grande. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (3).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a menor teve um desentendimento com outros alunos da instituição na terça-feira (2). No entanto, a confusão continuou em um grupo de WhatsApp, onde ela ameaçou levar uma faca para atingir a rival.

Hoje, as autoridades chegaram a fazer rondas na escola na hora da entrada, mas como nada teria sido encontrado, os militares partiram para outra ocorrência. Acontece que no intervalo, ela sacou a faca e fez ameaças de morte para a suposta vítima.

Testemunhas contaram que a menor precisou ser contida por professores até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, responsáveis por fazer os atendimentos do caso.

Além disso, a motivação seria o bullying sofrido pela adolescente, causado pela suposta vítima e outro colega. A menina seria portadora de TEA (Transtorno do Espectro Autista) grau 1.

Por meio de nota, a SED (Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul), afirmou que o caso foi um fato isolado.

“Como parte do Protocolo da Rede Estadual de Ensino, a estudante foi rapidamente contida e, de imediato, a SED acionou uma equipe de assistentes sociais e psicólogos educacionais para o devido acompanhamento das jovens envolvidas”, diz a nota.

