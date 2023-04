JD1TV: Jovem morre ao ser esmagado por carreta no Nova Lima

Um jovem, identificado apenas como Sulivan, morreu esmagado e um adolescente ficou em estado grave após um acidente envolvendo uma moto e uma carreta na tarde desta quinta-feira (20), na Rua Abrão Anache, próximo do cruzamento com a Rua Francisco Pereira Coutinho, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a carreta seguia pela Abrão Anache quando foi pega de surpresa pela dupla, que não respeitaram a placa de “Pare” na Francisco Pereira Coutinho, chocando a moto com a frente do caminhão. O piloto da motocicleta não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do jovem, de 23 anos, ainda no local, que ficou com o corpo preso de baixo da roda do caminhão. O adolescente, de 17, foi resgatado em estado grave.

No local, vários moradores da região e populares que passavam pelo local se reuniram e acompanham o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Matéria atualizada às 16h11 para a correção e adição de informações.

