JD1TV: Adolescente morre eletrocutado em loja de carros do Centenário

Um adolescente, de 15 anos, moreru eletrocutado na tarde desta terça-feira (14), em uma loja de carros, localizada na Rua Lagoa da Prata, no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o jovem estaria ajudando com a limpeza do estabelecimento da mãe, quando acabou encostando em um fio desencapado de uma bomba de água, sofrendo uma parada cardiorrespiratória em decorrência da descarga elétrica.

À reportagem, a tia do adolescente, que preferiu não se identificar, contou que o estabelecimento era de seu falecido irmão e há cerca de 10 anos, a cunhada, mãe da vítima, resolveu dar continuidade ao negócio, contando com ajuda do filho no local.

A mãe do menino teria deixado o estabelecimento para pegar alguns documentos referentes a um dos veículos que estavam sendo comercializados, e foi neste momento, quando ela não estava no local, que o acidente ocorreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e tentou reanimar o adolescente, porém, sem êxito, constou óbito ainda no local.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e está no local isolando a área até a chegada da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia.

