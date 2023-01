JD1TV: Adolescente que desapareceu na Cachoeira da Moreninha é encontrado morto

Após duas horas de buscas, adolescente identificado como Henrique, de 16 anos, que estava desaparecido após se afogar em uma cachoeira na Moreninhas, foi encontrado morto no início da noite de hoje (11). A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros realizou o resgate do corpo da vítima.

O menino estava brincando com mais dois amigos, quando se afogou. De acordo com a mãe de um dos adolescentes, eles haviam pedido para andar de bicicleta, quando no caminho resolveram pular na água. "Como que vocês fazem isso? Vocês pediram para andar de bicicleta. Não para fazer isso. Vocês têm que obedecer, não fazer o que quiser. Meu Deus, tende misericórdia", lamentou a mulher.

Segundo o Tenente Luiz Fernando Moura do Corpo de Bombeiros, a profundidade deve ser de uns 4 ou 5 metros. Com a água bem turva, o corpo do menino de 16 anos foi encontrado por volta das 17h50.

Os amigos do adolescente contaram que se conheceram no Instituto Maná do Céu, na região do Canguru, onde se tornaram amigos. Os três teriam saído para andar de bicicleta esta tarde, carregando uma prancha, que foi encontrada no local.

Eles ainda relataram que estavam brincando no momento da tragédia, e que tentaram resgatar o amigo no momento do afogamento, por volta das 15h30, mas não obtiveram sucesso. "Tentamos pular, aí ele começou a se afogar. Tentamos salvar ele, mas não deu. Ele chegou a segura na pequena prancha que brincávamos, mas afundou", contaram.

