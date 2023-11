JD1TV: Adolescente de 17 anos rouba moto, passa mal e morre ao cair segundos depois

Um menor infrator, de 17 anos, morreu ao passar mal e cair de uma moto, segundos depois de ter roubado outra motocicleta com um comparsa, na manhã dessa terça-feira (7), na zona norte da capital paulista. O segundo suspeito, ainda não identificado ou preso, fugiu com a motocicleta de um idoso de 66 anos, vítima da dupla.

Uma câmera de monitoramento registrou a abordagem à vítima, ocorrida às 9h56 na Rua Antônio Palmieri, na Vila Medeiros. O menor de 17 anos ocupa a garupa de uma moto, que emparelha com a Honda CB 650 da vítima, avaliada em R$ 51 mil. As imagens mostram que o adolescente ajuda a revistar o idoso e arrancar seu capacete. Durante a abordagem, o menor teria perguntado à vítima se ela era policial.

O idoso, segundo as imagens, fica nitidamente assustado e, após desembarcar de sua moto, corre para longe dos bandidos. O assalto dura pouco mais de 20 segundos.

O comparsa do menor embarca na moto da vítima, acelera e consegue fugir. O adolescente, pilotando a moto que já estava com a dupla, percorre cerca de dois metros, perde o controle e cai da motocicleta, ficando estendido na lateral da via.

Policiais militares foram acionados, assim como socorro médico para o adolescente. Ele morreu ainda no local. Ao lado do corpo do menor, os PMs localizaram uma arma de brinquedo, usada no assalto.

A moto ocupada pelos suspeitos pertence ao avô do adolescente, que ficou sabendo do crime logo após a morte do neto. A causa ainda é apurada pela polícia, que aguarda laudo do Instituto Médico Legal.

Assista ao vídeo:

