JD1TV: Adolescentes são flagrados apedrejando morador de rua no centro de Campo Grande

Um morador de rua foi apedrejado por adolescentes enquanto dormia em uma calçada localizada no Bairro Monte Líbano, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (7).

Conforme imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo JD1, cinco adolescentes estavam andando na rua quando dois deles desgarram do grupo, atravessam a rua e pegam pedras no chão.

Sem dó, eles atiram as pedras contra a vítima, que estava dormindo debaixo da entrada de uma empresa. Ao acordar no susto, o morador de rua fica sem entender o que estava acontecendo.

Posteriormente, os menores são vistos correndo de volta para o grupo. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

Assista ao vídeo: