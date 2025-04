JD1TV AGORA: Acidente entre Sidrolândia e Campo Grande causa mortes; crianças estão no meio

Um gravíssimo acidente envolvendo pelo menos três veículos, provocou diversas mortes e vários feridos na noite deste domingo (6), na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia.

As primeiras informações apontam que crianças estavam nos dois carros e algumas delas não teriam sobrevivido ao acidente.

Em um vídeo encaminhado para a reportagem, uma testemunha explica que pelo menos quatro pessoas estavam em um dos veículos. Enquanto outro, também tinham várias pessoas e esse automóvel acabou pegando fogo, conforme demonstrado nas imagens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, assim como a PRF (Polícia Rodoviária Federal) para trabalharem no caso e entenderem a dinâmica dos fatos.

Até o momento, não há confirmação do número de mortes, nem mesmo a quantidade de sobreviventes.

O JD1 Notícias acompanha e trará novas informações em breve.