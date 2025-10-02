JD1TV AGORA: Acidente grave entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS

Ao menos uma pessoa morreu durante um grave acidente ocorrido na BR-158, entre Aparecida do Taboado e Paranaíba, durante a tarde desta quinta-feira (2).
Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, a colisão envolveu um caminhão baú e uma caminhonete, que ficou completamente destruída. A suspeita é que a vítima fatal esteja no utilitário.
Por conta do acidente, a rodovia teria sido completamente interditada. Equipes da Way-112, Polícia Rodoviária Federal, Perícia Técnica e Polícia Civil foram acionadas para ir até o local.
Assista:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Para não matar o filho, homem pede para ser preso em Campo Grande
Polícia
Polícia Civil de SP prende homem condenado a 23 anos por estupro em MS
Polícia
Homem é preso por incendiar casa com três crianças dentro em MS
Polícia
Morador de rua apanha de usuários por cometer furtos no centro da Capital
Polícia
Mulher mata irmão a pauladas após mãe ser ameaçada de morte em Dourados
Polícia
'Vamos te cortar em pedaços', bandido ameaça matar advogado que recusou seu caso na Capital
Polícia
'Toda vida importa': Militares da 10ª CIPM salvam rapaz em Campo Grande; veja
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Ladrão é espancado e esfaqueado por moradores do Nova Campo Grande
Polícia