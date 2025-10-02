JD1TV AGORA: Acidente grave entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS

Ao menos uma pessoa morreu durante um grave acidente ocorrido na BR-158, entre Aparecida do Taboado e Paranaíba, durante a tarde desta quinta-feira (2).

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, a colisão envolveu um caminhão baú e uma caminhonete, que ficou completamente destruída. A suspeita é que a vítima fatal esteja no utilitário.

Por conta do acidente, a rodovia teria sido completamente interditada. Equipes da Way-112, Polícia Rodoviária Federal, Perícia Técnica e Polícia Civil foram acionadas para ir até o local.

