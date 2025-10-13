JD1TV AGORA: Após 10 meses sendo procurado, assassino de Scarllet é preso em Campo Grande

Matheus Henrique de Oliveira Domingo, procurado por cerca de 10 meses, após ser apontado como principal suspeito de ter assassinado Kamylla Scarllet Fernandes Cristaldo, em setembro do ano passado, no Jardim Colúmbia, foi preso nesta manhã de segunda-feira, dia 13, em Campo Grande.

A reportagem do JD1 Notícias cobriu a chegada do acusado com exclusividade e traz. Ele foi localizado em uma casa abandonada no Jardim das Cerejeiras, por uma viatura da Força Tática, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar.

O serviço de inteligência da Polícia Militar conseguiu informações que apontavam o endereço Osmira Machado de Almeida, como paradeiro de Matheus. Durante as diligências, ele foi localizado e detido, já que existia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O cartaz de procurado já havia sido divulgado pela Polícia Civil desde dezembro do ano passado.

Veja a chegada do suspeito na Depac Cepol:

Assassinato de Scarlett - Kamylla Scarllet foi atingida por disparos de arma de fogo no dia 1° de setembro de 2024. Ela permaneceu internada por cerca de 19 dias e não resistiu as complicações de saúde, falecendo no dia 20 de setembro.

Kamylla teve uma lesão transfixante, evoluindo para tetraplegia, tendo sofrido infecção de escara sacral e pneumonia.

Investigações da DHPP - Conforme a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, após os fatos, familiares e conhecidos da vítima passaram a especular a participação de um casal de desafetos no crime. Eles teriam tido um desentendimento com a vítima, alguns meses antes dos disparos, motivado pela venda de alguns móveis da casa que moravam juntos.

Com o avanço da investigação, a participação do casal foi descartada, descartando-se, também, outra possibilidade levantada pelos familiares e imprensa de que poderia se tratar de um assalto. Diante disso, após ter a vítima recuperado a consciência, foi ouvida pelos policiais, ocasião em que foi capaz de indicar quem seria o autor dos disparos e o motivo do crime.

Segundo ela, o autor do crime seria Matheus Henrique de Oliveira Domingos, de 22 anos, namorado de outra amiga com quem a dividia a casa, amiga esta que não se confunde com a primeira suspeita. O motivo para a tentativa de assassinato seria o ciúme exacerbado do rapaz entre a amizade da vítima e de sua namorada.

