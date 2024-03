JD1TV AGORA: 'Baygon' Ã© assassinado a tiros no Habitacional UniversitÃ¡rias

Anderson Vicente Chagas, vulgo Baygon, foi morto a tiros no início da noite desta sexta-feira (29) na Avenida Souza Lima, no Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande. O suspeito estava andando pela via e fugiram após o ataque.

Uma segunda pessoa, que não teve a identificação revelada, foi atingida de raspão por uma bala perdida e precisou ser socorrida por populares até uma unidade de saúde, possivelmente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima atingida de raspão retornava da igreja quando foi atingida. Já Anderson, foi morto no local, sem ter chance de ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Familiares estão pelo local e bastante abalados com a cena. "Por que fizeram isso com ele?", dizia a mãe da vítima em prantos.

Além de viaturas do Batalhão de Choque, da Polícia Militar, estão presentes a Polícia Civil, o GOI (Grupo de Operações e Investigações) e a Polícia Científica.

