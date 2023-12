JD1TV AGORA: Bebê cai do quarto andar de prédio no Aero Rancho

No início da noite desta terça-feira (12), uma criança, de aproximadamente 4 meses, caiu do quarto andar de um prédio em um condomínio no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima foi socorrida por um vizinho e encaminhada as pressas para o Hospital Regional.

Segundo apurado preliminarmente pela reportagem, a bebê estaria no imóvel acompanhada de sua irmã, de 7 anos. A primeira informação é que a criança teria pegado a bebê e colocado próximo à janela, mas por um descuido, ao olhar para o térreo, a recém-nascida caiu - uma altura de cerca de 15 metros.

A mãe, que até o momento não foi localizada, mesmo sendo encaminhada para o hospital pelos vizinhos, teria chegado gritando ao ver a situação. "Eu saí só um pouquinho. Como isso aconteceu?".

O JD1 Notícias soube também que a criança pegou a bebê com intuito de fazê-lá parar de chorar, mas que não conseguiu evitar o acidente. Além das duas meninas, a mulher tem um terceiro filho, um menino, de 3 anos, que rotineiramente ficavam sozinhos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a mãe cancelou o pedido devido à ajuda dos vizinhos.

A Polícia Militar e uma equipe do Corpo de Bombeiros estão pelo local acompanhando o desenrolar da ocorrência. O Conselho Tutelar foi acionado para apurar as condições que as crianças viviam no apartamento.

A área foi isolada e a Polícia Civil também foi acionada para comparecer ao local e dar continuidade as investigações dos fatos.

