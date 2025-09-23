Menu
Polícia

JD1TV AGORA: Caminhão causa engavetamento grave com 9 veículos na Consul Assaf Trad

Várias pessoas teriam ficado feridas por conta do acidente e precisaram ser socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU

23 setembro 2025 - 15h43Brenda Assis     atualizado em 23/09/2025 às 16h49

Um grave engavetamento deixou várias vezes pessoas feridas durante a tarde desta terça-feira (23), na Avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, um caminhão baú teria perdido o controle de direção e acertado os veículos que estavam parados no semáforo vermelho da avenida.

O acidente envolveu seis carros, uma caminhonete, um ônibus do transporte coletivo e o caminhão, que causou as colisões.

Por conta da dinâmica, uma motorista ficou ferida durante a batida, porém, foi resgatada pelas equipes do Corpo de Bombeiros. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também está atendendo as vítimas.

Ainda não foram divulgadas a quantidade de vítimas e o estado de saúde das pessoas. Assista a vídeos encaminhados para a reportagem:

 

