JD1TV AGORA: Caminhoneiro perde o freio e faz 'strike' em seis carros no centro da Capital

O motorista de um caminhão tanque, que não teve o nome divulgado, levou um susto ao perder o frio do veículo e sair ‘fazendo strike’ em vários carros na Rua Rui Barbosa, próximo a Avenida Fernando Correia da Costa, na região central de Campo Grande. Por sorte, ninguém se feriu no acidente.

Conforme o apurado pelo JD1, ele seguia sentido bairro centro quando o caminhão ficou sem freio. Sem conseguir evitar o acidente, ele acabou atingindo seis veículos de passeio, que estavam na rua.

O primeiro carro atingido foi uma caminhonete Fiat Toro. Posteriormente, ele atingiu um veículo da Nissan Kiks, uma Ford EcoSport, um Hyundai HB20, um Volkswagem Polo e uma Kombi.

Apesar da gravidade da colisão, duas pessoas precisaram ser socorridas por conta do susto da colisão, mas não tiveram ferimentos pelo corpo. Elas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

Equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), da Polícia Militar e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, foram acionadas e fecharam a Rua Rui Barbosa no trecho próximo a Avenida Fernando Correia.

Veja o vídeo do estrago causado no acidente: