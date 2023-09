JD1TV AGORA: Carreta explode após grave acidente na BR-163, em Campo Grande

Um grave acidente entre duas carretas foi registrado no começo da noite desta quarta-feira (6), na BR-163, saída para Cuiabá, em Campo Grande. Um dos veículos explodiu, sendo tomado fogo logo após a colisão.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias, apontam que várias equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR-MS Via, foram acionadas para ir até o local. Ainda não existem informações sobre os condutores dos veículos.

A fumaça pode ser vista a quilômetros de onde o acidente aconteceu, assim como os barulhos de explosão. A pista foi completamente interditada, nos dois sentidos, para que as equipes de socorro trabalhem no local.

Assista:

