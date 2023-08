JD1TV AGORA: Carro é partido ao meio e motorista morre durante acidente na MS-386

Ao menos uma pessoa morreu em um grave acidente na MS-386, entre Ponta Porã e Amambai, na tarde desta segunda-feira (28).

Conforme o perfil Ponta Porã Mil Grau MS, a colisão teria acontecido entre um veículo de passeio e um caminhão baú. O condutor do carro seria a vítima fatal, identificado como Sedécio Medimo Amaral.

O carro foi ‘partido ao meio’ com a força do impacto. Assista um vídeo divulgado pela página:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também