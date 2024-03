JD1TV AGORA: Carro tomba e acidente trava Ricardo BrandÃ£o

Um acidente envolvendo três veículos terminou com um carro, modelo HB20, tombado em meio a Avenida Ricardo Brandão na tarde desta sexta-feira (8), em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a motorista do HB20 seguida pela Ricardo Brandão quando foi fechada por outro veículo, um Palio. Para evitar se chocar contra o veículo, ela decidiu jogar o HB20 contra um outro carro, um Polo, que estava estacionado.

Logo após bater o veículo, o carro acabou tombando na pista e se arrastou por alguns metros, antes de parar. Populares que estava no local desviraram o veículo e resgataram a motorista, que apesar do nervosismo, rejeitou atendimento, afirmando estar bem.

Devido ao acidente, o trânsito na via ficou extremamente lento, com a fila de veículos já chegando na altura do Shopping Campo Grande, na Afonso Pena.

