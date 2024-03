JD1TV AGORA: Condenado Ã© morto em confronto com a PM na Homex

Wyg Marlon Oliveira de Sousa, de 18 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar no final da manhã desta quarta-feira (6), em uma residência na região da Comunidade Homex, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ele é um dos suspeitos que furaram uma barreira policial próximo ao Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira.

Informações colhidas pelo JD1 Notícias no local da ocorrência, apontam que Wyg estava acompanhado de mais três comparsas em duas motocicletas. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) fazia a contenção próximo ao presídio, na MS-455, quando os indivíduos furaram o bloqueio e foi dado início a perseguição.

Já na área urbana, houve troca de tiros e um desses disparos atingiu a viatura da PMR. Os criminosos entraram na região da Comunidade Homex e invadiram diversas casas. Houve nova troca de tiros e dessa vez, Wyg foi atingido e chegou a ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu.

Segundo soube a reportagem, os criminosos estavam com uma mochila que continha armas e drogas, onde a polícia suspeita que eles tentariam arremessar para dentro do presídio. Os três suspeitos fugiram e estão sendo procurados pela Polícia Militar.

Ainda conforme a apuração do JD1 Notícias, Wyg Marlon tinha passagens pela polícia e também enfrentava uma condenação, mas o crime em questão não foi informado, pois ele tinha cometido o delito quando era menor infrator.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para atender o local da ocorrência.

