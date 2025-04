JD1TV AGORA: Desgovernado, ônibus de viagem invade Café Mostarda

Logo no início da noite desta terça-feira (29), um ônibus de viagem invadiu o restaurante e bar Café Mostarda, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

As primeiras informações apontam que o veículo estava desgovernado e seguia no sentido da pista que vai para o centro da cidade, quando houve a perda do controle da direção.

O JD1 Notícias acompanha as informações para saber o que causou esse acidente e qual seria o principal motivo do descontrole do veículo.

A princípio, a reportagem soube que apenas uma pessoa teria ficado ferida, com lesões leves.

Autoridades estão no local.

