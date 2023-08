JD1TV AGORA: Detento da Gameleira é atingido com tiro na cabeça na Av. Gunter Hans

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (7), um detento do presídio da Gameleira foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo, enquanto seguia para seu trabalho. O caso aconteceu próximo ao estacionamento de um supermercado na Avenida Gunter Hans, no bairro Guanandi.

Conforme informações repassadas ao JD1 Notícias, o suspeito desceu de um carro e atirou contra a cabeça do detento e na sequência, fugiu em destino ignorado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e faz os primeiros atendimentos médicos na tentativa de salvar o rapaz, que estaria possivelmente cumprido pena no regime semi-aberto.

A Polícia Militar também foi solicitada para apurar a tentativa de homicídio e tentar encontrar o suspeito do disparo.

Veja o vídeo do atendimento feito pelo Corpo de Bombeiros:

