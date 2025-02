JD1TV AGORA: 'Dinho da Nhanhá' é morto a tiros em Campo Grande

O chefe de uma organização criminosa, identificado como Elpídio Silva Santos, conhecido como Dinho da Nhanhá, foi morto com vários tiros durante a tarde deste domingo na Rua Floriano de Paula Corrêa, localizada na Vila Nhanhá , em Campo Grande. Algumas pessoas ficaram feridas durante o tiroteio.

Conforme o apurado pela reportagem, Dinho estava sentado na frente de um imóvel, junto com algumas pessoas, quando um carro prata se aproximou. O carona do banco traseiro então desceu, já com a arma em punho, e passou a atirar contra o grupo, mirando principalmente no traficante.

Os disparos, de uma pistola calibre 9mm, atingiram principalmente a região da cabeça do homem. As vítimas feridas foram socorridas e levadas para unidades de saúde da Capital. Depois do tiroteio, os autores fugiram correndo tomando rumo ignorado.

Histórico - Dinho da Nhanhá era conhecido do meio policial por ser liderança de tráfico.

Membro da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Mato Grosso do Sul, o homem era alvo do GAECO.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Câmeras de segurança flagraram a ação. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também