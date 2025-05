JD1TV AGORA: Duas pessoas são baleadas dentro do Shopping Campo Grande

Duas pessoas teriam sido baleadas dentro de uma loja localizada no Shopping Campo Grande durante a hora do almoço desta segunda-feira (26). Uma das vítimas teria sido atingida na cabeça.

Conforme o apurado pelo JD1, os detalhes a respeito do caso ainda são incertos, uma vez que os disparos aconteceram há pouco.

Uma das vítimas foi vista sendo socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da UNIMED.

A história inicial apontava para um disparo acidental, porém, acabou mudando após mais uma vítima ser atingida.

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar estão dentro da loja neste momento, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Mais detalhes em instantes.

Assista o resgate: