JD1TV AGORA: Empresa é tomada por incêndio na Mata do Jacinto

Transportadora foi tomada por um incêndio de grandes proporções na noite desta segunda-feira (2), na Mata do Jacinto, em Campo Grande.

As primeiras informações apontam que existe demais empresas ao redor, onde também funcionaria uma empresa de tecelagem. Alguns veículos também foram tomados pelas chamas.

Ainda segundo o apurado pela reportagem, moradores teriam ouvido diversas explosões antes das chamas se espalharem.

Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atuar no combate as chamas. Até o momento, não há informações de feridos ou o que teria provocado o início do fogo.

A reportagem segue apurando mais detalhes.

Veja um vídeo compartilhado pela página @campo_grande_mil_fita_67 nas redes sociais:

