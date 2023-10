JD1TV AGORA: Funcionário de hipermercado é assassinado a tiros no Tijuca

No início da noite desta quinta-feira (19), funcionário do hipermercado, na Avenida Gunter Hans, no bairro Jardim Tijuca, foi assassinado com vários tiros enquanto estava no estacionamento. O suspeito teria descarregado a arma e fugido na sequência em uma motocicleta.

A identificação da vítima não foi revelada até o momento pelas autoridades.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, a vítima estava do lado de fora do hipermercado, quando foi surpreendido pelo atirador, que chegou em uma motocicleta e logo efetuou o primeiro disparo.

O homem caiu no chão e o suspeito fez "o confere", onde disparou mais algumas vezes contra a cabeça da vítima. O pistoleiro fugiu na moto e ainda não foi localizado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou no local, o funcionário não apresentava sinais vitais.

Informações extraoficiais apuradas pela reportagem apontam que o homem teria diversas passagens criminais, incluindo roubo.

Uma comerciante também teve a loja atingida e o estabelecimento precisou ser fechado para o trabalho das autoridades.

Polícia Militar, Batalhão de Choque e Guarda Civil Metropolitana fazem o isolamento para o trabalho da Polícia Científica e é aguardada a chegada da Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também