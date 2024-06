JD1TV AGORA: Borracharia é 'destruída' durante incêndio na Mascarenhas

Uma borracharia pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira (20) na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Moradores de um condomínio próximo relatam que a “torre” de fumaça é visível de lá.

Segundo apurado pelo JD1, a fumaça do incêndio chegou a ser visível da Avenida Gury Marques, a quase 10 quilômetros de distância do incêndio, apontando a dimensão do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atende à ocorrência, mas ainda não conseguiu controlar as chamas e nem tem suspeita do que pode ter causado o incêndio. Apesar da atuação da corporação no combate às chamas, o trânsito na via segue normal.

Confira:

