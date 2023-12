JD1TV AGORA: "Garupa" de motociclista, bebê de 7 meses fica ferido em acidente na Capital

Três pessoas da mesma família, uma delas um bebê de apenas 7 meses, ficaram feridas após grave acidente na tarde desta quinta-feira (14), no cruzamento entre a Avenida Dr. Nasri Siufi e a Rua Rio Brilhante, em Campo Grande.

A família estava em uma motocicleta e se chocou contra uma Strada. Segundo informações obtidas pela reportagem no local, a moto e o carro seguiam pela Nasri Siufi, mas em sentidos contrários. O carro teria feito a conversão no semáforo, indo para a Rio Brilhante, e bateucontra a motocicleta, que carregava a família.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. A Guarda Civil Metropolitana está no local realizando o controle do trânsito na via. Uma pessoa do acidente saiu intubada com fratura no crânio, mas até o momento não há confirmação de quem seja. A suspeita é de que seja o bebê de sete meses.

