JD1TV AGORA: Homem é assassinado a tiros à luz do dia no Colúmbia

O caminhoneiro Magno Edgar Bartz foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (8) no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Ele arrumava sua caminhonete Chevrolet S-10, de cor preta, na rua Catrimani, quando foi surpreendido por um atirador em um veículo.

Informações preliminares apuradas pelo JD1 Notícias, no local dos fatos, apontam que a vítima já estava jurada de morte por ser acusado da morte de uma mulher no estado do Paraná.

Em relação à dinâmica da execução, a reportagem apurou que Magno parou para arrumar sua caminhonete que apresentou algum problema. Enquanto arrumava, o atirador chegou com um veículo, de modelo não identificado, de cor branca, e atirou por mais de 10 vezes contra o homem.

Sem conseguir se defender, a vítima caiu no banco do motorista e morre no local.

A reportagem soube que o caminhoneiro foi preso em uma blitz em São Gabriel do Oeste, onde chegou a ficar preso por cerca de 90 dias.

Equipe da Polícia Militar, Batalhão de Choque e da Guarda Civil Metropolitana estão pelo local, isolando a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

