JD1TV AGORA: Homem é assassinado com vários tiros em tabacaria do Centro-Oeste

Um homem, não identificado até o momento, foi executado a tiros em uma tabacaria na Rua do Patrocínio, no Bairro Centro-Oeste, em Campo Grande, no final da noite deste sábado (1º).

Populares relataram que dois homem em uma moto chegaram no local e descarregaram uma pistola na vítima, que morreu ainda no local, na varanda da tabacaria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta ao chegarem no local. O óbito foi confirmado pelos socorristas.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estão no local prestando apoio.

