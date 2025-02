JD1TV AGORA: Homem é baleado durante tentativa de execução na Moreninha

Um homem, identificado como Moraci Pereira Brandão, de 48 anos, foi socorrido em estado grave no final da tarde desta terça-feira (11), na Rua Floreal, na Moreninha, após ser vítima de uma tentativa de execução enquanto chegava em casa.

Vizinhos chegaram a ouvir os disparos, mas não se preocuparam por achar que se tratavam de bombinhas.

O veículo usado no crime, um Gol branco, foi abandonado na Rua Darwin Dolabani, no Bairro Jardim Itamaracá, e incendiado pelos criminosos, na tentativa de se livrarem de evidências relacionadas ao crime. Ainda não se têm informações sobre o paradeiro dos criminosos.

Apesar dos diversos disparos, ele foi resgatado ainda com vida no local, mas em estado gravíssimo. Não se tem informações para qual unidade hospitalar ele foi encaminhado.

