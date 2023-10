JD1TV AGORA: Homem é baleado em posto de saúde do Santa Emília

Homem, identificado apenas como Gabriel até o momento, foi alvejado na tarde desta quinta-feira (26) por três tiros dentro do próprio veículo, em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília, em Campo Grande.

O homem estava dentro do veículo, acompanhado do filho, que tem cerca de 3 anos de idade, quando um agente patrimonial se aproximou do veículo e realizou uma série de disparos.

Segundo informações iniciais, o atirador seria o ex-companheiro da atual mulher da vítima. Segundo a mulher, o homem tinha como objetivo matar o filho dela com o atual companheiro, porém, a vítima entrou na frente e impediu o assassinato da criança.

"Testemunhas falaram que ele veio para atirar no meu filho. Só não acertou porque meu marido entrou na frente, não deixou", disse a mulher, não identificada.

O atirador fugiu logo após o crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o homem até a Santa Casa.

