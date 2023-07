JD1TV AGORA: Homem é encontrado morto com marcas de tiro em favela do Noroeste

Durante a manhã desta terça-feira (25), um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com marcas de tiro em seu rosto em um barraco na Favela da Conquista, na região do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações colhidas no local pela reportagem, moradores acionaram a Polícia Militar que fazia o patrulhamento da região e informaram que encontraram o cidadão sem vida.

Conforme as testemunhas, eles ouviram disparos de arma de fogo durante a madrugada, mas não souberam precisar se havia outra pessoa no local, verificando a situação somente na manhã de hoje. Vizinhos relataram que ele "mexia com coisa errada" e "gostava de dar tiro à toa".

No entanto, a vítima não foi identificada até o momento. O homem aparenta ter entre 25 e 30 anos, de acordo com características repassadas pela Polícia Militar, seria usuário de drogas e consumia bebidas alcoólicas no barraco, chegando recentemente na região.

A cena do possível crime está preservada, enquanto é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

