JD1TV AGORA: Homem é executado com diversos disparos no Portal Caiobá

Lucas Henrique Rodrigues Dias, de 27 anos, foi brutalmente assassinado com diversos disparos de arma de fogo no início da noite desta segunda-feira (11) no cruzamento das ruas Marco Aurélio Bastos com Rua Poente, na região do Portal Caiobá, em Campo Grande.

Os suspeitos estavam encapuzados e fugiram em um veículo Volkswagen Gol, de cor preta, logo após cometer o crime, que teve requintes de crueldade com direito ao 'confere' - situação em que criminosos dão tiros para matar de vez a vítima.

A maioria dos disparos foram direcionados contra a cabeça de Lucas. No local é possível detectar que há massa encefálica espalhada pelo asfalto.

Segundo apurado pela reportagem do JD1 Notícias no local, a vítima estava caminhando pela rua Marco Aurélio Bastos, quando foi abordada pelos criminosos e ao tentar correr, foi atingido por vários disparos.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil informou que são diversos calibres utilizados pelos criminosos no assassinato. A contagem de cápsulas só será feita a partir do momento em que a Polícia Científica estiver no local dos fatos.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque também estão no local e isolaram a cena do crime. O GOI realiza diligências para encontrar os suspeitos. A informação inicial é que os atiradores teriam fugido na direção do bairro Serradinho por meio "cabriteira".

A Polícia Civil é aguardada no local para dar continuidade nas investigações.

