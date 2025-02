JD1TV AGORA: Homem é morto a facadas na Vila Popular

Um homem, ainda não identificado até o momento, foi morto a facadas no final da tarde desta sexta-feira (31) na Rua Marco Antônio, no Bairro Vila Popular, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o rapaz estava na praça com um amigo, que resolveu deixar o local para ir tomar um banho em casa, e ao voltar se deparou com o colega já ferido com golpes de faca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não conseguiu prestar socorro ao homem, que veio a óbito devido aos ferimentos. Ele teria sido esfaqueado na rua e caiu no canteiro central, onde morreu.

O amigo que estava acompanhando a vítima e outras pessoas estão no local chorando pela perda do colega.

