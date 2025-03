JD1TV AGORA: Homem Ã© morto a tiros no centro de Ponta PorÃ£

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado durante o final da manhã desta segunda-feira (24), na região central de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, a vítima estava no cruzamento das Ruas Marechal Floriano e Maracaju, na região do Bairro Monte Castelo, quando acabou sendo alvejada várias vezes.

Ele chegou a cair sobre os bancos traseiros de um veículo que estava estacionado. Equipes do socorro chegaram a acionadas, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar também foi chamada para atender o caso.

