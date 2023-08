JD1TV AGORA: Homem morre em confronto com a PM no Nova Lima

Um indivíduo, ainda não identificado, foi baleado durante confronto com a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (16), na região do Nova Lima. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu minutos depois de dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia.

Informações iniciais apuradas no local pela reportagem, apontam que a Força Tática da Polícia Militar realizava uma barreira na Marquês de Herval, próximo a Tamandaré, após denúncias de que um "veículo com pessoas suspeitas" transitava pela região.

No entanto, após abordar diversos veículo e prestes a deixar o local, um veículo Pálio desobedeceu a ordem de parada e iniciou a fuga. Equipes da Força Tática fizeram o acompanhamento dos suspeitos, quando um dos ocupantes, que estava no banco traseiro, desceu e atirou contra os policiais.

Os agentes atiraram para revidar o ataque e de acordo com os militares, mesmo alvejado, suspeito "atirou contra a guarnição". O suspeito chegou a ser socorrido, mas faleceu na unidade de saúde da região. O motorista do veículo fugiu e um revólver foi encontrado no local.

Além disso, o homem estava com documentos, aparentemente, falsos e por isso a identidade dele ainda é desconhecida pelos policiais.

