JD1TV AGORA: Homem tenta fugir da PM, mas é baleado durante confronto na Capital

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado após tentar fugir da Polícia Militar (PM) e entrar em confronto na tarde desta quarta-feira (7) na Rua Marginal Bálsamo, na região do Bairro Cohab, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, os policiais estavam na região e, ao notarem um veículo suspeito, realizaram abordagem, momento em que o homem saiu do veículo e empreendeu fuga em direção de matagal da região. O homem, que estava armado, entrou em confronto com a polícia e acabou sendo alvejado.

O veículo, um Logan branco roubado, foi abandonado na área de uma invasão.

O suspeito foi resgatado, ainda com vida, e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário. Não se tem informações sobre o estado de saúde do suspeito.

Acompanhe:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também