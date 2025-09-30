JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados

Brenda Assis e Vinicius Santos atualizado em 30/09/2025 às 19h37

Os homens assassinados a tiros em um lava-jato localizado na Rua Álvares Penteado, região do Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, foram identificados como Ariel Pina e Allyson Ortiz Braga. O duplo homicídio aconteceu no começo da noite de hoje (30).

A Polícia Militar apurou que, ao contrário do noticiado anteriormente, os atiradores chegaram ao estabelecimento em uma moto azul anunciando um assalto. Em seguida, efetuou disparos alvejando as duas vítimas. Apesar disso, algumas pessoas afirmaram que os criminosos estariam em um Ford Ka.

Os homens morreram ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e do Batalhão de Choque estão no lava-jato neste momento, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Por ser uma área populosa, uma aglomeração de curiosos foram verificar o que estava acontecendo. Por conta disso, a área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Assista a movimentação no local:





Your browser does not support HTML5 video.

