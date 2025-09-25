JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante

Três homens foram mortos a tiros durante o começo da tarde desta quinta-feira (25), em um restaurante localizado na área central de Ponta Porã, próximo a Linha Internacional, fronteira com o Paraguai.
Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam almoçando quando os pistoleiros chegaram armados e efetuaram vários disparos.
Em vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível ver que os três estavam sentados na mesma mesa, sendo que dois morreram sentados nas cadeiras e um caído no chão.
Autoridades brasileiras e paraguaias trabalham no local do triplo homicídio.
Assista:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Em surto, homem ameaça pastor de morte e diz que colocará fogo em igreja de Campo Grande
Polícia
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai
Polícia
Em cárcere e agredida pelo namorado, jovem consegue fugir e é resgatada
Polícia
Ciclista que morreu atropelado por moto era trabalhador rural de 56 anos
Polícia
Vazamento de gás assusta pacientes em posto de saúde de Ladário
Polícia
Após 8 dias, 'Poconé' é preso por suspeita de estuprar crianças na Vila Nasser
Justiça
Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital
Polícia
JD1TV: Imagens mostram movimentação após tiroteio em escola; aulas foram suspensas
Polícia
Tiroteio em escola de Sobral deixa dois adolescentes mortos e três feridos
Polícia