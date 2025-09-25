Menu
Polícia

JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante

As vítimas estavam na região central de Ponta Porã quando foram surpreendidos pelos atiradores

25 setembro 2025 - 14h01Brenda Assis

Três homens foram mortos a tiros durante o começo da tarde desta quinta-feira (25), em um restaurante localizado na área central de Ponta Porã, próximo a Linha Internacional, fronteira com o Paraguai.

Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam almoçando quando os pistoleiros chegaram armados e efetuaram vários disparos.

Em vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível ver que os três estavam sentados na mesma mesa, sendo que dois morreram sentados nas cadeiras e um caído no chão.

Autoridades brasileiras e paraguaias trabalham no local do triplo homicídio.

Assista:

 

