JD1TV AGORA: Idoso é baleado e esfaqueado ao ser acusado de assédio na Capital

Um idoso, de 66 anos, foi socorrido em estado grave na manhã desta quarta-feira (2) após ser ferido com dois tiros e uma facada no Vivendas do Parque, em Campo Grande. O caso aconteceu quando ele foi acusado de ter assediado uma jovem e o suspeito do atentado seria o pai da menina.

Segundo informações preliminares apuradas pela reportagem, o idoso recebeu dois tiros, tendo um acertado a clavícula e outro a cabeça, enquanto a facada acertou o tórax. Ele foi encontrado pela Polícia Militar com bastante sangue pelo rosto e corpo.

Ainda conforme as primeiras informações, o suspeito de ter provocado tudo isso seria o pai da jovem que supostamente teria sido assediada.

Na manhã de hoje, o homem teria entrado na casa do idoso, falado com intuito de "acertar as contas", quando efetuou os disparos e golpeou a vítima com a faca. Após isso, ele fugiu levando a arma e faca utilizada.

No local, Margareth Lopes da Silva, de 51 anos, a esposa da vítima, explicou que existe esse 'boato', mas não sabe dizer se é verdade. Ela estava em uma unidade de saúde no momento em que aconteceu a situação. "Ele já sofreu ameaças faz um tempo".

Devido à complexidade dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros deve encaminhar o idoso para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar, GOI (Grupo de Operações e Investigações) estão pelo local dando sequência a ocorrência. Existe a possibilidade da Polícia Científica ser acionada.

