JD1TV AGORA: Idoso fica preso em carro apÃ³s ser atingido por Ã´nibus na Rui Barbosa

Um motorista, de 72 anos, ficou preso dentro de um carro depois de colidir contra um ônibus de transporte coletivo, enquanto tentava fazer uma conversão no cruzamento da Rua Rui Barbosa com Rua Luís Cecíliano Vilares, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (6).

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias no local, a principal suspeita é de que o condutor seguia pela pista do meio na Rua Rui Barbosa em um Fiat Uno, quando tentou realizar uma conversão à esquerda, para entrar na Rua Luís Cecíliano Vilares.

Para a imprensa, o Tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Lima, que atende a ocorrência, informou que o motorista não teria se atentado para a aproximação do veículo de transporte coletivo, causando a colisão lateral.

Ele ficou preso no Uno até a chegada as equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os militares não precisaram usar equipamentos para realizar a retirada do condutor, mas ele foi imobilizado e removido pelas equipes de salvamento. Com ferimentos leves e sem fraturas, ele será encaminhado para a UPA do bairro Universitário.

No local, como uma das pistas precisou ser interditada, o trânsito ficou lento. Ninguém que estava dentro do ônibus se feriu, o veículo foi desocupado até a finalização do registro da ocorrência.

Assista ao momento do acidente:

Segundo caso - Este é o segundo caso cerca de 15 dias depois no mesmo cruzamento da Rui Barbosa. No dia 19 de fevereiro, uma mulher conduzia um Fiesta quando também tentou a conversão entrando na frente do transporte coletivo.

